رئيس سمالوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

أجرى الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، جولة ميدانية تفقد خلالها منفذ لبيع المواد الغذائية بمدينة سمالوط، وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار.
حيث تفقد منفذ بيع السلع الغذائية بشارع أبو طرخان بحى شمال المدينة، حيث اطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز في أي من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع ،
ووجه رئيس المركز مسئولي إدارة التموين بالتنسيق مع الصحة، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية بالمدينة و جميع القرى بالمركز؛ لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.