شيرين عبدالوهاب تطلب من جمهورها اختيار اسم ألبومها الجديد

طلبت المطربة شيرين عبدالوهاب من جمهورها اختيار اسم ألبومها الغنائي الجديد، وطرحت عدة أسماء مثل "البوتجاز، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، ومازال عالبال، عسل حياتي، قالك نسيني، عودتني الدنيا، ابتسمت".

أشارت شيرين عبدالوهاب في وقت سابق إلى أنها ستطرح أغانيها على "البوتجاز" بعد الأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا، وردت على متابعيها عبر قناتها الرسمية عبر "تليجرام": "معنديش اي مانع اسمي الألبوم البوتاجاز.. مش احنا اخترعنا البوتاجاز؟ خلاص نسميه البوتاجاز".

أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب من ألبومها الجديد

طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "ابتسمت" مساء أمس الخميس، والتي تعد 7 أغانٍ، وهى من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

وجاءت كلماتها كالآتي:-

ابتسمت.. جالي وعليه اترسمت، قولت له أنت قويت زمان، واديك راجع ليّ واتهزمت اتفاجئت لما دمع أنا اتضايقت اتلبخت عليه قلقلت فجأة جوايا اتقسمت، كان ده ضعف ولا عطف ولا شوق مبقاش أوانه قلبي دق خطفه خطف.

عودة شيرين عبدالوهاب لجمهورها بعد فترة غياب طويلة

عادت المطربة شيرين عبدالوهاب إلى جمهورها من جديد بعد غياب استمر فترة طويلة، وحققت من خلال ألبومها الغنائي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وشوق الشاعر تامر حسين متابعيها عبر تدوينه على موقع "إكس".

قائلًا: "لعشاق الدراما والشجن قريبًا الصوت المصري الأصيل شيرين عبد الوهاب.. اللي يقابِل حبيبي، من الأغاني اللي مستنيها".

أبرز الأغاني التي طرحتها شيرين عبدالوهاب: "اللي يقابل حبيبي، ومازال عالبال، عودتني الدنيا، عسل حياتي" وآخرين.