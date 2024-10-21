المبعوث الأمريكي يلتقى رئيس البرلمان اللبناني لبحث وقف إطلاق النار

وصل المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين الاثنين إلى بيروت، حيث يلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله» والمكلف من قبله للتفاوض في إطار مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

واستهل هوكستين لقاءاته في العاصمة اللبنانية بزيارة بري في مقر إقامته، وفق مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ومكتب رئيس البرلمان، على أن يلتقي بعد الظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويعاود الوسيط الأمريكي تحركه لإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني في ظل تصاعد وتيرة الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل التي تمعن في تحويل الجنوب إلى أرض محروقة؛ لاعتقادها أن ذلك يتيح لها إملاء شروطها على الحكومة اللبنانية بتعديل القرار «1701».