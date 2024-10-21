رئيس ملوى يتابع برنامج التدريب المجانى لتأهيل الشباب بقلندول

تفقد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، وحدة التدريب المتنقلة بقرية قلندول والتى بدأتها مديرية العمل بمحافظة المنيا، فى تنفيذ برنامجين تدريبين بالمجان على مهن التفصيل والخياطة لعدد 30 متدربة من الفتيات، بوحدة التدريب المتنقلة، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

علما بأن تلك الدورات تأتي لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، ويمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها

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