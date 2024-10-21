بالفيديو.. العراقيون يعيدون بناء منازلهم بالجص عوضا عن المواد الحديثة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «العراقيون يعيدون بناء منازلهم بالجص عوضا عن المواد الحديثة».

وأفاد التقرير: «لاتزال تقاليد إنتاج الجص القديمة راسخة في مدينة الموصل العراقية حتى مع ظهور تقنيات البناء الحديث، فهي إرث ورثه العاملون بتلك المهنة منذ قرون عدة».

وأضاف: «وتبدأ عملية الإنتاج باستخراج معدن الجص المتوفر في المنطقة، ثم يقوم أحد العمال في الموصل بكسر الصخور وطحنها وتكليسها ما يؤدي إلى إنتاج جص عالي الجودة يستخدم في مواقع البناء في البلدة القديمة بالمدينة التي تضع الحفاظ التراث والثقافة على رأس الأولويات».

وتابع: «مع وصول سعر الطن الواحد من الجص في العراق إلى حوالي 45 دولار، وسعر الطن الواحد من الأسمنت إلى 75 دولار، فيقول العاملون في المهنة إن تحديث منشآت إنتاجه غير وارد لأن تكلفته مرتفعة، بينما سعر الجص منخفض».