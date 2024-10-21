بنك مصر يرفع الرسوم والمصاريف الإدارية على بعض الحسابات الجارية والتوفير

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 01:01 م

قرر بنك مصر تعديل الرسوم والمصاريف الإدارية الخاصة ببعض الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بهدف تعزيز إدارة التكاليف المصرفية وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

زيادة رسوم فتح الحسابات في بنك مصر

الحساب الجاري والتوفير العادي: ارتفعت رسوم فتح الحساب إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيه.

حسابات كنانة بلس (ذو العائد اليومي أو الدوريات المختلفة) والحساب الاستثماري: تم رفع رسوم فتح هذه الحسابات إلى 100 جنيه.

حسابات المعاشات: ارتفعت رسوم فتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات من 30 جنيهًا إلى 50 جنيه.

حساب سوبر كاش توفير: حافظ البنك على رسوم فتح هذا الحساب عند 100 جنيه دون تغيير.

حسابات بدون مصاريف فتح حساب

يتيح بنك مصر للعملاء 5 أنواع من الحسابات بدون رسوم فتح حساب، وهي:

حساب جاري المنجز حساب حوالتي حساب توفير الشباب حساب توفير المنجز حساب توفير الممكن

زيادة المصاريف الإدارية

تم رفع المصاريف الإدارية على بعض الحسابات لتصبح 100 جنيه بدلاً من 30 جنيهًا. يشمل هذا التعديل:

حساب سوبر كاش الجاري اليومي

حساب سوبر كاش توفير

استراتيجيات جديدة لتعزيز تجربة العملاء

يأتي هذا التعديل في إطار خطة البنك لتطوير خدماته المصرفية وضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة والتكاليف الإدارية.

كما يسعى البنك إلى تقديم حلول مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك الحسابات المجانية التي تمكّن الشباب وأصحاب المعاشات من فتح حسابات بسهولة وبدون رسوم إضافية.