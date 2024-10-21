محافظ أسوان يفسخ عقد تأجير محل بحديقة بلازا لإخلال المستأجر بشروط التعاقد

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تطبيقاً لأحكام قانون التعاقدات العامة رقم ( ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ) فسخ عقد تأجير أحد المحلات المخصصة لبيع المأكولات والمشروبات الخفيفة بحديقة بلازا درة النيل وذلك نظراً لإخلال المستأجر بشروط التعاقد والإمتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه ، و قيامه بتحويل دورات المياه العمومية المؤجرة له إلى مخازن خاصة به بالمخالفة للعقد المبرم معه وأحكام القانون، ونتيجة لإمتناع المفسوخ عقده عن إخلاء المحل وملحقاته صدر قرار إخلاء إدارى له.

تشكيل لجنة لتنفيذ إجراءات الإخلاء الفوري

وشدد على قيام اللجنة التى تم تشكيلها من شرطة المرافق والوحدة المحلية والشئون القانونية والإدارية والمشروعات والتعاقدات بالمحافظة بتنفيذ إجراءات الإخلاء الفورى، والذى لم ينفذ منذ 30 نوفمبر 2023 لتهرب صاحب المحل، وهو ما تم تنفيذه مع التحفظ على محتويات المحل من تجهيزات ، إلى جانب رفع دعوى قضائية على المستاجر المتقاعس لإستيداء مستحقات الدولة المالية، وخاصة أن المواقع الخدمية داخل الحديقة تم إقامتها لخدمة روادها من المواطنين والزائرين على الوجه الأكمل الذى يليق بهذه البانوراما الجمالية المواجهة لمبنى ديوان عام المحافظة والممشى السياحى بكورنيش النيل.

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