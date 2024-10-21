كان تحت تأثير المخدرات.. نتائج جديدة حول وفاة ليام باين

أشارت التقارير الأولية في وفاة ليام باين المغني العالمي إلى أنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول في وقت الحادث، وشوهد يتصرف بشكل غير مستقر وعنيف قبل الوفاة، وفقًا لشهادات موظفي الفندق، وأظهرت نتائج التشريح الأولية أن سبب الوفاة هو الإصابات المتعددة والجروح الخطيرة التي لحقت به نتيجة السقوط، بما في ذلك إصابات حرجة في الرأس ونزيف داخلي وخارجي حاد.

ووفقا لصحيفة independent لم تكشف التحقيقات أي علامات تشير إلى تورط طرف ثالث أو وجود إصابات دفاعية، مما جعل الأمر يبدو وكأنه حادث، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية بانتظار نتائج تحاليل السموم لتحديد كافة التفاصيل، والتحقيقات في وفاة ليام باين لا تزال مستمرة لتحديد جميع الملابسات المحيطة بوفاته، لكن حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن الحادث كان نتيجة سقوط من ارتفاع كبير أثناء إقامته في فندق بالأرجنتين.

ووفقًا للشهادات، كان باين في حالة غير مستقرة قبل الحادث وربما كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول وتم نقل ليام إلى المستشفى فورًا بعد الحادث، لكنه توفي متأثرًا بإصاباته البالغة، بما في ذلك نزيف داخلي وكسور خطيرة، وستقوم السلطات بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل بعد الانتهاء من كافة التحليلات والاختبارات المتعلقة بالحادث، مما سيساعد في تقديم تقرير نهائي حول ملابسات الوفاة.

كان ليام باين، عضو فرقة “One Direction” السابقة، قد توفي بشكل مأساوي في 16 أكتوبر 2024 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث وجد ليام ميتًا بعد سقوطه من الطابق الثالث في الفندق حيث كان يقيم.