محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء ويشدد على تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ورؤساء اللجان الفنية للتصالح، لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وآليات تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وراجع مع رؤساء مجالس المدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة باللجان الفنية، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح فى بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه منها، موجهاً بضرورة استيفاء جميع الطلبات المقدمة للتصالح قبل العرض على اللجنة الفنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة للتصالح.



ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، للاستعانة بعدد من المهندسين الجدد بنظام التعاقد، للعمل باللجان الفنية، مشدداً على وكيل وزارة الإسكان، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة استبدال مهندسي اللجان الفنية غير المنتظمين، بهدف انتظام عمل اللجان الفنية وإنهاء ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن.

كما وجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ورؤساء الإدارات الهندسية، ومدير الدعم الفني بالمحافظة، ورؤساء اللجان الفنية، لعقد اجتماعات عاجلة لحل جميع المشكلات التقنية والإجرائية التي تعيق عمل اللجان الفنية بمراكز المحافظة الستة، كما كلف مدير الدعم الفني بالمرور غداً على مراكز الفيوم وطامية وأبشواي، وبعد غد على مركز يوسف الصديق، لمتابعة عمل المراكز التكنولوجية وحل أي مشكلات تقنية قد تعيق عمل اللجان الفنية للتصالح.

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