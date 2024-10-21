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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنايات الفيوم تنظر محاكمة سباك متهم بقتل صديقه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، أولى جلسات المتهم أحمد إ ح ' 31 عامًا، «سباك» لإتهامه بقتل صديقه ويدعي "فارس ت" طعنًا بسلاح أبيض بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم بسبب خلافات مالية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ابريل المنصرم عندما استقبلت مشرحة مستشفى الفيوم العام جثة شاب يدعى" فارس. ت "في العقد الثالث من العمر، يعمل «نجار».

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم، وتبين من التحريات أن خلافا نشب بين المجني عليه وصديقه أحمد إ ح " 31 سنة ويعمل سباك"، بسبب خلافات مالية بينهما، وتطور إلى مشاجرة قام علي إثرها الثاني بطعن الأول بسلاح أبيض"سكين" مما تسبب في وفاته، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات.

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