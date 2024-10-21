البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها، بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.3%، ليصل إلى مستوى 29,912.44 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.02%، وصولًا إلى مستوى 3,114.76 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.27%، وصولًا إلى 6,330.24 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.8%، وصولًا إلى 7,586.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.92%، ليصل إلى مستوى 10,685.79 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 1.24%؛ ليصل إلى مستوى 37,121.66 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.33%، مسجلًا 13,071.29 نقطة.