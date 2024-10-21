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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها، بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.3%، ليصل إلى مستوى 29,912.44 نقطة.

كما ارتفع  مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.02%، وصولًا إلى مستوى 3,114.76 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.27%، وصولًا إلى 6,330.24 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.8%، وصولًا إلى 7,586.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.92%، ليصل إلى مستوى 10,685.79 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 1.24%؛ ليصل إلى مستوى 37,121.66 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.33%، مسجلًا 13,071.29 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات الإثنين