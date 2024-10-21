اليوم.. عروض ونقاشات لأفلام مهرجان جامعة بدر السينمائى بـ الهناجر

تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، أمسية سينمائية جديدة من أمسيات نادى سينما المرأة، والذي يقدم هذا الشهر عروض لأفلام مهرجان "جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب- الدورة الأولى"، وذلك اليوم الاثنين فى السادسة مساءًا.

ويعرض النادي أفلام، "فيلم 16 مللي" للمخرج عبد الله جاد، الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، وفيلم "سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم، وفيلم "أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر، وفيلم "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.

يعقب العروض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وتديرها الناقدة شاهندة محمد على مديرة نادى سينما المرأة.