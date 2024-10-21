محافظ أسوان يتابع توافد الأفواج السياحية والزائرين من المصريين

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قبل ساعات من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها ، والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية مع شروق شمس الغد الثلاثاء، توافد الأفواج السياحية والزائرين من المصريين الذين حرصوا على التواجد بالمدينة عبر وسائل النقل المختلفة سواء الطيران أو قطارات السكك الحديدية أو الطريق البرى أو الفنادق العائمة داخل مسطح مياة بحيرة ناصر.

مدينة أبو سمبل السياحية جاهزة لإستقبال الزائرين

وأوضح أن مدينة أبو سمبل السياحية جاهزة لإستقبال الزائرين، وخاصة مع إنطلاق الموسم السياحى الذى من المتوقع أن يشهد معدلات جيدة ومتميزة فى نسب الإقبال المبشرة بكل الخير.

وكانت قد إستقبلت محطة قطارات صعيد مصر الجديدة " البشتيل "عدد من الوفود السياحية، والتى قامت باستقلال 4 قطارات النوم السياحية المتجهة إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل وذلك بعد تشغيل المحطة التى إفتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضى، وحرص السياح على إلتقاط الصور التذكارية بالمحطة، معبرين عن فرحتهم بها لما تقدمه من خدمات، والتصميم الرائع لها حيث إستقبلهم العاملون بالمحطة بالورود.

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