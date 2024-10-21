ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع امام مطلع الكيلو 55 باتجاه أسيوط، وتسبب في إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حوادث الطرق في الفيوم مستشفى الفيوم العام محافظة الفيوم إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي