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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يوجه بإطلاق مشروع طلابي لتصنيع أثاث المدارس

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية خلال اجتماعة بمديريى إدارات التعليم الفن
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وجه ناصر شعان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ببدء تنفيذ تصنيع أثاث المدارس بجميع المدارس الصناعية والزراعية فى اطار دور التعليم الفني وصقل خبرات الطلاب وتوفير الأثاث المدرسي لمدارس محافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، بلجنة مشروع رأس المال ومناقشة الخطة الاستثمارية لتصنيع أثاث المدارس بحضور الدكتور أشرف العدل، مدير عام التعليم الفني و  إجلال الغمري، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدارات النوعية، مدير إدارة التعليم الصناعي، مدير إدارة التعليم الزراعي، مدير إدارة التخطيط، ومديري إدارات التعليم الفني للمدارس المكلفة بالتصنيع وموجهي عموم النجارة والزخرفة لمتابعة مشروع رأس المال والتأكد من جودة منتجات التعليم الفني
و قد وكيل وزارة التربية والتعليم علي أهمية دور التعليم الفني في صقل خبرات طلابه و توفير الأثاث المدرسي لمدارس الدقهلية.

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