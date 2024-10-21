مقتل ستة في هجوم مسلح بإقليم "جامو وكشمير" في الهند

أفادت وسائل إعلامية في الهند اليوم الاثنين، بمقتل ستة من عمال البناء وطبيب في هجوم وقع بمنطقة "جاندربال" في إقليم "جامو وكشمير".



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مجموعة من المسلحين أطلقوا النار على معسكر يسكنه عمال شركة خاصة كانوا يقومون ببناء نفق.. مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني حول المنطقة من جانب قوات الجيش والشرطة وجاري البحث عن منفذي الهجوم.



وبدوره.. وصف رئيس وزراء إقليم "جامو وكشمير" عمر عبد الله الهجوم ب"الغادر والجبان" كما أدانه بشدة حيث أنه استهدف أبرياء عزل وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.