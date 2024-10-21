وزير التموين أمام النواب يعلن التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، عن أنه تم الاستقرار على ‏التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار ‏الوطني ومجلس النواب.‏

وجاء ذلك أثناء إلقاء بيان بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، أمام الجلسة العامة ‏لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.‏

تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

وأشار إلى أن وزارة التموين تسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه ‏تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.‏

وأعلن وزير التموين، أنه تم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق ‏التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.‏

وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات ‏تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. ‏