الأورمان توقع الكشف الطبي على 217 مريضا بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم في مختلف المجالات.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية والطبية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى أنه تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومستشفيات جامعة الزقازيق قامت الجمعية بتنظيم قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 217 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية الشعراء الكبرى وحى النصر ومدينة كفرصقر ، ومركز ومدينه أبو كبير، وقرى بن شبل وبنتف وتل حوين وشمبارة بمركز الزقازيق، وقرى كفر الباشا وفرغان وأبو متنا بمركز ديرب نجم وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الانسان) لتحسين جودة حياة المواطنين.

بينما أوضح السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان وبالتعاون بين الجمعية ومستشفيات جامعة الزقازيق تم تنظيم قافلة طبية علاجية في تخصصات (الصدر – العيون –الأعصاب – العظام – المخ والأعصاب – السمعيات – الجراحة العامه – الأطفال – الباطنة – المسالك) وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على عدد (217) مريض وذلك عقب إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب ، وتم تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضي.

الأورمان توقع الكشف الطبي على 217 مريض بالشرقية

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