خاص|شاهد أول فيديو لمصرع تلميذ وأخته أسفل عجلات قطار العياط

حصلت «البوابة نيوز» على أول فيديو لـ حادث مصرع تلميذين شقيقين؛ على شريط السكة الحديد أثناء عبورهما مزلقان قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وكانت أسرة التلميذين “مصطفى 8 سنوات” وحنان 12 سنة" ودعتهما للذهاب للمدرسة؛ وبعد دقائق وتحديدا في تمام الساعة 7.43 صباح اليوم لقيا مصرعهما أمام مزلقان البليدة بالعياط.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في أول بيان عن الحادث «أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل».

«مصطفى وحنين راحـ ـوا أمام القطار» مصـ ـرع شقيقان بـ البليدة بالعياط على شريط السكة الحديد

وأضاف البيان، وفى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الاهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل .

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة .