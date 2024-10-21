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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول أممي يدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين في غزة ويجدد الدعوة لوقف الحرب

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الهجمات والقصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على المدنيين في قطاع غزة.. مشيرا إلى تفاقم الكابوس في غزة التي قال إنه لا يوجد بها مكان آمن.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. وصف وينسلاند المشاهد في شمال قطاع غزة بـ" المروعة" في خضم الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشار المسؤول الأممي إلى مقتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا.. موضحا أن ذلك جاء بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وانعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في الشمال.
وقال وينسلاند:"يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن، ويجب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ويجب أن يتوقف نزوح الفلسطينيين، ويجب حماية المدنيين أينما كانوا، ويجب تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق"..مؤكدا أن الطريق إلى الأمام يتطلب الشجاعة والإرادة السياسية والحوار المتجدد..مضيفا:"ونحن مدينون بذلك للأسر التي تعاني في غزة وإسرائيل".
 

الشرق الأوسط لعدوان الإسرائيلي غزة