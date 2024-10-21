الأنبا باخوم يترأس قداس العيد الخامس لتأسيس كنيسة مار مرقس بالعبور

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس الذكرى الخامسة لتأسيس كنيسة القديس مار مرقس الرسول الكاثوليكية، بالعبور.

وقام الأنبا باخوم بمنح أسرار التنشئة لإحدى أطفال الرعية، حيث شارك في الصلاة والاحتفال الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة.

وألقى الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية حول "إنجيل إقامة ابن أرملة نايين"، كما ذكر: أن المسيح كان متجهًا إلى المدينة، بينما كان الميت يُحمل إلى الدفن، فأقامه الرب يسوع من الموت قبل أن يخرج من المدينة.

وأكد المطران: أن يسوع يدخل إلى حياتنا، التي قد تكون ماتت روحيًا، أو في حياة الشركة الزوجية، ليمنحها الحياة من جديد.

وعبر النائب البطريركي عن سعادته بنمو الكنيسة، شاكرًا الأب مينا على جميع المجهودات المبذولة من أجل خدمة الرعية، وشعبها، الذي بدوره أهدى الأنبا باخوم هدية تذكارية.

وعقب القداس الإلهي، قدّم مسؤولو الأنشطة نبذة عن الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث قدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.