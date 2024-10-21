سائق يطلق النار على عاطل في مشاجرة بالبدرشين

أقدم سائق على إطلاق النار تجاه عاطل مستخدما سلاح ناري خرطوش بسبب رفضه وقوف المجني عليه أمام منزله ومعاكسة المارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

سائق يطلق النار على عاطل بالبدرشين

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق طرف أول وعاطل يعمل سائق توك توك طرف ثان، لرفض الأول وقوف الثاني أمام منزله ومعاكسة المارة، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق النار من سلاح خرطوش تجاه الثاني محدثا إصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.