وزير الدفاع الأمريكي: نشرنا حاليا نظام ثاد المضاد للصواريخ في إسرائيل

أعلن وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي سارع بإرسال نظامه المتقدم "ثاد" المضاد للصواريخ إلى إسرائيل، وأنه "في مكانه" الآن إلى تم نشره حاليا.



ونقلت شبكة (يو إس نيوز) الأمريكية عن أوستن قوله للصحفيين قبل وصوله إلى أوكرانيا اليوم "إن نظام ثاد في مكانه"، متجنبا الإفصاح عما إذا كان النظام جاهزا للتشغيل لكنه أضاف "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونسير على نفس خطى توقعاتنا، لكن من الصعب أن نقول بالضبط كيف ستبدو الضربة الإسرائيلية على إيران ففي نهاية المطاف، هذا قرار إسرائيلي".



وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "سنستمر في فعل كل ما في وسعنا لخفض التوترات ونأمل أن يبدأ الطرفان في خفض التصعيد، لذا، سنرى ما سيحدث".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن نشر نظام ثاد إلى جانب حوالي 100 جندي أمريكي، كان يهدف إلى المساعدة في الدفاع عن إسرائيل التي تدرس الرد المتوقع على إيران بعد أن أطلقت طهران أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي.



وقال مسؤولون: إن الولايات المتحدة كانت تحث إسرائيل على معايرة ردها لتجنب إشعال حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، حيث أعرب بايدن علنًا عن معارضته للهجوم الإسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية ومخاوفه بشأن توجيه ضربة إلى البنية التحتية للطاقة.

