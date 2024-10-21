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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس: لن نسمح لترامب بقيادة البلاد مرة أخرى لأنه يحط من منصب الرئاسة الأمريكية

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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اعتبرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أن منافسها في السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، يقلل من قدر منصب الرئيس باعتماده لغة فظة وذلك غداة إهانة المرشح الجمهوري لها باستخدام لفظا بذيئا.


وقالت هاريس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية، /الاثنين/:"إن التعليق الذى أدلي به ترامب يحط من السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة علي الصعيد الدولي"، مشددة "بضرورة عدم السماح له بقيادة البلاد مرة أخرى"، وفق تعبيرها.
على صعيد متصل، ارتدى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الملابس الخاصة بمطاعم (ماكدونالدز) وساعد العمال فى تسليم الوجبات، بهدف السخرية من منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس التى تردد غالبا أنها عملت فى شبابها في نفس المطعم. 
وقال ترامب فى نهاية محطته الانتخابية التي يفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة،:"إنه لا ينسي هذه التجربة، مضيفا أن الأمر يتطلب خبرة ". 
وكانت هاريس قد صرحت في أكثر من مناسبة أنها عملت فى مطعم (ماكدونالدز) للوجبات السريعة، إلا أن ترامب يتهمها بالكذب زاعما أنها لم تعمل أبدا خلال فترة دراستها.

هاريس البيت الأبيض ترامب