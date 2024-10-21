الصحة العالمية: إجلاء ألف امرأة وطفل مرضى من غزة خلال أشهر

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا، هانس كلوغه، اليوم الاثنين، أنه يجري إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة، «خلال الأشهر المقبلة».

وقال هانس كلوغه، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إسرائيل تعهدت بالسماح بنحو «ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر المقبلة»، موضحاً أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات، بالتعاون مع الدول المعنية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، والتي بدأت، بعد هجوم غير مسبوق لـ«حماس»، في السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص، بينهم أكثر من 13 ألف طفل، و7 آلاف سيدة. وتشير وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الجرحى في القطاع تخطَّى 97 ألف جريح.

وتعاني مستشفيات قطاع غزة نقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المُعدات الطبية وسيارات الإسعاف، إلى جانب خروج عدد منها عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.