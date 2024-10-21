إيران: لا نتدخل في الشأن اللبناني.. وحذرنا وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديد إسرائيل للمواقع النووية

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن طهران نبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

وتتوعد إسرائيل بمهاجمة إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها في الأول من أكتوبر والذي أثار تكهنات واسعة النطاق بأن المواقع النووية الإيرانية قد تكون من بين الأهداف الإسرائيلية.

وقال بقائي: «التهديدات بمهاجمة المواقع النووية تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة... وهي مدانة... وأرسلنا رسالة بشأنها إلى... الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرح، أمس، بأن بلاده سترد على أي عمل إسرائيلي بشكل مماثل؛ مشيراً إلى تحديد بنك الأهداف في إسرائيل، في وقت نفت فيه طهران استهداف مُسيَّرة إيرانية مقرَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد على أن «أي هجوم سيكون خطاً أحمر بالنسبة لنا، ولن يبقى دون رد»، مؤكداً أنهم قد حددوا جميع أهدافهم في إسرائيل، وسينفِّذون هجمات مماثلة.

وتفاقِم المخاوف من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط؛ حيث هددت إسرائيل مراراً بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر.

ونبَّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن الردّ الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون «قاتلاً ومحدّداً ومفاجئاً».

وفي سياق متصل، قال بقائي إن عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت اليوم الاثنين في إطار جهود طهران للتخفيف من حدة التوتر الإقليمي.

كما رفضت طهران اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لها بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة الى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عقب زيارته إلى بيروت. وقال بقائي إن «إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق ولم تقدم على أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية».