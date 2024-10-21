محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين ويوجه بحل الشكاوى

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدداً من الشكاوي المقدمة خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل اليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بحي الطالبية تتضمن تضرر أحد المواطنين من قاطني العقارات بشارع سعد معوض بالكونيسة من قيام أحد السكان ببناء سور تسبب فى غلق الشارع المؤدى للوحدة الصحية وتعثر المارة من الوصول للخدمات بسهولة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة السور حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبحث محافظ الجيزة شكوي أحد المواطنين المقيمين بشارع سعد زغلول بحى جنوب الجيزة تتضرر من وجود قطعة أرض فضاء ملاصقة للعقار الخاص به ملئ بكميات كبيرة من مخلفات الازالة والقمامة مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

ووجه محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع المخلفات المتواجدة بقطعة الأرض.

كما كلف المحافظ رئيس حى جنوب بتحميل مالك الأرض دفع رسوم رفع المخلفات مع وضع سور لعدم عودة إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

وشهد لقاء محافظ الجيزة بحث شكوي مقدمة من مواطن بمركز ومدينة كرداسة القاطن بشارع السوق القديم يتضرر من قيام أحد السكان بأعمال هدم وتكسير بحوائط الدور الأرضى مما يشكل خطورة على العقار والسكان.

ووجه محافظ الجيزة رئيس المركز إلزام المخالف بإعادة الشئ لاصله وايقاف الاعمال على الفور مع تقديم كافة التسهيلات لسكان العقار بعد عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامة العقار الإنشائية.

وشهد مركز ومدينة ابو النمرس شكوي أحد المواطنين يتضرر من وجود مركز صيانة سيارات مما يتسبب فى ازعاج المواطنين ويهدد سلامتهم نظراً لقيامه استخدام مواد قابلة للاشتعال.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة إيقاف النشاط نظراً لما ينجم من مركز الصيان من تلوث للبيئة وإحداث ضوضاء.

كما وردت شكوى من مواطن بمركز أوسيم يتضرر ايضاً من وجود ورشة حدادة داخل الكتلة السكنية بشارع ترعة الزمر مما يتسبب فى ازعاج السكان.

ووجه المحافظ رئيس المركز بغلق الورشة والمتابعة المستمرة لعدم فتحه مرة أخرى لما يسببه من ازعاج وخطر على السكان مشدداً على كافة رؤساء الاحياء والمراكز بعدم السماح لاى نشاط يدار داخل الكتلة السكنية يشكل خطر على المواطنين وغلقه على الفور حفاظاً على الأرواح.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين والعمل علي حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم.

كما وجه المحافظ مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالمتابعة المستمرة بعد إزالة اسباب الشكاوي لعدم معاودة أى شكوى أخرى.