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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سول تستدعي سفير موسكو لديها احتجاجا على نشر بيونج يانج لقوات في روسيا

القوات الروسية
القوات الروسية
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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى سول على خلفية نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا لمساعدتها خلال الحرب ضد أوكرانيا.


وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونج كيون استدعى المبعوث الروسي لدى سول جورجي زينوفييف للاحتجاج على نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا.


وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن حكومة كوريا الجنوبية تبحث اتخاذ التدابير اللازمة على خلفية نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا بما في ذلك فرض عقوبات مستقلة.
 

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي سول نشر كوريا الشمالية روسيا الحرب ضد أوكرانيا