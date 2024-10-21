بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات البيئة: ظاهرة تسرب الغلاف الجوي للأرض لم تؤثر سلبًا على المواطن

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن ظاهرة تسرب الغلاف الجوي للأرض تحدث منذ 60 عام، مشيرًا إلى أنها عبارة عن تسرب الجسيمات خارج الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي، قائلًا: "في أبريل الماضي تم نشر ورقة بحثية ضخمة من علماء أجلاء في مجلة نيتشر لدراسة هذه الظاهرة، إذ تقول إن هذه الظاهرة تُعزى إلى وجود مجال كهربائي حوالي 150 كيلو خارج الأرض أو الغلاف الجوي بسبب أشعة الشمس".

وأضاف "علاء" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن ظاهرة تسرب الغلاف الجوي لم يتم الإثبات الفعلي بالأدلة العلمية الدامغة علاقتها المباشرة بالتغير المناخي، مشيرا إلى أن الظاهرة بدأت منذ 60 عام وكانت التغيرات المناخية وقتها لم تصل إلى هذا الحد، بالتالي احتمالية ارتباطها بالتغير المناخي ضعيفة للغاية.

وتابع: "حتى الآن لم يثبت أن هذه الظاهرة لها تأثيرات ضارة على جودة أو نوعية الحياة بالنسبة للمواطن على هذا الكوكب، كما أن البحث والمجتمع العلمي لازال يبحث في التأثيرات الناجمة عن هذه الظاهرة".