بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بأياد مصرية

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنه لم يكن هناك أي منزل يخلو من فيروس سي في مصر ومضاعفاته مثل القيء الدموي والاستسقاء والبؤر السرطانية الكبدية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تعاني من أزمة حقيقية غير مسبوقة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية واضحة، إذ جرى وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع للقضاء على الفيروس.

وأضاف “منيسي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة للقضاء على فيروس سي ومنها إطلاق مراكز للعلاج في 27 محافظة، موضحًا أن العلاج كان بالمجان في حين إن العالم الخارجي والدول الغربية كانوا يوفرون العلاج بسعر يتجاوز 150 ألف دولار، قائلًا: “وهذا السعر موجود حتى الآن في الخارج”.

وتابع: "الدولة قدمت الدعم للقضاء على الفيروس بأيدي مصرية في مصانع مصرية عبر توفير أدوية مصرية حقيقية، إذ أصبح لدينا تصنيع دواء بالمجان وبأسعار بضع مئات من الجنيهات في القطاع الخاص للأشخاص الذين لا يريدون انتظار أدوارهم، كما أصبح لدينا خريطة صحية بعد النجاح في القضاء على فيروس سي، إذ بدأنا بحملة 100 مليون صحة وتم عمل مسح شامل لأكثر من 90 مليون مواطن.