قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم /الإثنين/، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.



وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إن قوات الاحتلال تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله، ولم يتسّن لها التأكد من حالات الاعتقال في البلدة لاستمرار العملية، فاعتقلوا 11 مواطنا من قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام القرية، علما أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان، كما اعتقلت شابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية،وستة مواطنين بينهم طفلان من بيت لحم،وثلاثة شبان من محافظة نابلس،و شابين شمال طولكرم.

وأضاف البيان أن حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني، ترافقت مع اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، مشيرا إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و400 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.