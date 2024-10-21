وزير الداخلية والأمن العام في النيجر يلتقي بسفير بنين الجديد لدى نيامي في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين

التقى وزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية في النيجر الفريق أول "محمد تومبا" مع السفير الجديد لجمهورية بنين لدى النيجر "جيلداس أغونكان".



وذكر موقع "All Africa" اليوم /الإثنين/ أن اللقاء يعد فرصة لتقييم التعاون بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على التعاون عبر الحدود والتحديات الأمنية.. مضيفا أن الوزير "تومبا" والسفير "أغونكان" ناقشا خلال هذا الاجتماع الوسائل التي سيتم تنفيذها لحل المخاوف الأمنية وتسليط الضوء على الحاجة إلى حوار مفتوح كأداة أساسية لتطبيع العلاقات بين الدولتين.

ويأتي هذا التطور الدبلوماسي بعد عدة اجتماعات بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك وبكين، مع مباحثات متبادلة ومنتظمة عبر الهاتف وتظهر الخطوات التي تم اتخاذها بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في يوليو عام 2023، التزاما متبادلا بإعادة بناء الثقة وتطبيع العلاقات.

وفي الوقت نفسه، يستمر النشاط على منصة خط أنابيب "سيمي-كبودجي" في بنين دون عوائق، حيث تغادر ناقلة رابعة مياه بنين حاملة 155 ألف متر مكعب من النفط الخام من النيجر وهذا يدل على ديناميكية اقتصادية يمكن أن تساهم في استقرار العلاقات.

وكانت حكومة بنين قد نفت مرارا وتكرارا الاتهامات حول إيواء قواعد إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار النيجر.

يذكر أن البلدين يسيران نحو تسهيل علاقاتهما الدبلوماسية وأرسلت النيجر مؤخرا طلبا للموافقة على تعيين سفيرها الجديد في كوتونو "كاكادي تشايبو" وهو قاض. وقد حصل الأخير على موافقة حكومة بنين مما يسهل توليه مهام منصبه.

يذكر أن سفير بنين لدى النيجر "جيلداس أغونكان" تولى مهام منصبه في 6 أغسطس 2024.