في ذكرى ميلاده.. حسن الأسمر سلطان الموال الحزين

تحل علينا ذكرى ميلاد حسن الأسمر الذي يعد واحدًا من أهم أصوات الموال الحزين، حيث تربع على عرش الأغنية الشعبية حتى حصل على لقب "أمير الأغنية الشعبية" الذي اشتهر به طوال مسيرته الفنية التي تنوعت بين المسرح والسينما والدراما.

وفي السطور التالية نستعرض لكم بداية الفنان الراحل حسن الأسمر الفنية:-

بداية حسن الأسمر الفنية

بدأ الفنان حسن الأسمر حياته الفنية من خلال عثوره على إعلان مقدم يبحث عن أصوات شابة جديدة لتقديمها، ونجح في ذلك الأمر وقدم أغنية "عليل أنا يا تمر حنة"، وحقق من خلالها نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وتوالت عليه الأعمال الغنائية ليقدم ألبوم كاملًا بعنوان "عيون ست البنات" عام 1984

ومن أبرز الأعمال الغنائية التي أمتع بها حسن الأسمر جمهوره: "كتاب حياتي يا عين، توهان، سمارة، اعملك ايه حيرتنى، ادلع يا حلو"، وغيرها من الأغاني التي مازالت عالقة في أذهان جمهوره.

على يد ابنته.. تفاصيل مقلب تعرض له حسن الأسمر

جمعت علاقة خاصة بين الفنان الراحل حسن الأسمر وابنه هاني وابنته أمنية، إذ قام بدعم خطوات ابنته في مجال إعداد البرامج، وقدم أغنية بمشاركة نجله.

تعرض الفنان حسن الأسمر لمقلب شهير عُرف بـ "مايكل جاكسون مصر و الواد الجن"، والذي شاركت ابنته في تدبيره، كتب المنتج هاني الفيل تفاصيل المقلب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "الشاعر والصحفي العزيز عمر طاهر اللي هو من أجمل شعراء جيلنا بس الصحافة واخداه أكتر، والصديق الغالي مصطفى عوض والملحن المبدع اللي لحن لمحمد محي أجمل أغانيه.. كاتبين بوستين في جمال أ.حسن الأسمر.. معتقدش حد في مصر او برة مصر مكنش بيحب حسن الأسمر و سلطنته في الشعبي ومحدش من جيلنا ينسى أغاني ليه كثيرة، اتخدعنا واللا الواد الجن واللا الشريط التحفة اللي أنتجه له نصر محروس وكسر الدنيا".

وتابع: "أنا تعاملي مع أ.حسن الأسمر في أنه كان ضيف معانا في برنامج الحكم بعد المزاولة، اللي كان فكرتي وانتاجي وكان من تيم البرنامج أمنية بنت أ.حسن الأسمر، وجبنا أستاذ حسن كضيف ومكنش عارف أنه مقلب، وأن أمنية شغالة فيه، وبعد ما اتنرفز في الحلقة، وطلع شهامة ولاد البلد، وبعدما عرف أنه مقلب اتبسط وعجبته الفكرة، ولما عرف أن أمنية كانت شغالة معانا انبسط اكثر، وهو بيشوف بنته بتعمل حاجة مختلفة، وكان مبسوط من البرنامج وفكرته ومبسوط وعينه تدمع عشان فرحان بأمنية، وأصر أنه يكمل معانا التصوير، ويساعدنا في إقناع الضيوف اللي جايين أن القناة دي قناة أجنبية".

وأضاف الفيل: "كانت الحلقة اللي بعديه أستاذ خيري رمضان، وساعدنا أ. حسن الأسمر وجدعنته في إقناع أستاذ خيري بأن العالم دي أجانب على حق ربنا، وفضل قاعد معانا في الإستراحة، بيضحك من قلبه وفخور بتجربة حس باحساسه الفني المرهف أنها حتنجح نجاح ساحق، والحمد لله قد كان".

وفاة حسن الأسمر

رحل عن عالمنا الفنان حسن الأسمر إثر إصابته بأزمة قلبية في يوم 7 أغسطس عام 2011، عن عمر ناهز 51 عام.