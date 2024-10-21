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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لبائع بالشروع في قتل جاره بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 5 سنوات في الشروع في قتل جاره بطعنة في الصدر بسبب تضرر من المجني عليه وبيع ملابس أمام محله بالمطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن نشوب مشادة كلامية بين بائع  بمحل وأحد الأشخاص بمنطقة بسبب خلافات علي البيع  تطورت لمشاجرة  انتهت بتعدي البائع  علي الآخر بسلاح أبيض وإصابته.
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت القبض  بائع بمحل وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، وتم إسعاف المصاب واعترف المتهم بارتكاب الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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