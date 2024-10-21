بأسلوب الخطف.. الحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة سرقة الهواتف بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، بالحبس 6 أشهر لعاطلين، لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اعترفات المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف وبيعها وقال المتهمين: إنهما سرقا 6 سرقة هواتف محمول بأسلوب الخطف من المارة في الطريق العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغا بسرقة هاتف محمول من طالبه أثناء سيرها في الطريق العام عن طريق شخصين علي دراجة نارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بسرقة الهواتف المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

