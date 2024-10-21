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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن إجراء جراحة لاستئصال البروستاتا بالتبخير بمستشفى السنبلاوين

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، نجاح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى السنبلاوين العام  في إجراء عملية لاستئصال البروستاتا لأحد المرضى بالمنظار باستخدام تقنية التبخير بلازما،. لافتاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفي.

صحة الدقهلية تعلن إجراء جراحة لاستئصال البروستاتا بالتبخير:

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ من العمر 65 عاما بعيادة الجراحة يعانى من  تضخم شيخوخي بالبروستاتا و احتباس بولي  وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار استئصال  البروستاتا بالمنظار باستخدام تقنية التبخير،بلازما.

فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن هذه أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات صحة الدقهلية  وأن  الجهاز يقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية وتبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية.محذراً من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق الـ 50 عاما وإهمالها يؤدي الارتجاع على الكلى ويسبب فشل كلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة وإدارة المستشفى  وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى، والدكتور وائل شحاته، استشاري ورئيس قسم المسالك , متمنياً لهم المزيد من النجاح ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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صحة الدقهلية: مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد" خلال شهر

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