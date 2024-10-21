مكتبة الإسكندرية تستضيف معرض صور فوتوغرافية بعنوان ”الفن الأيبيروأمريكي الحديث والمعاصر"

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 11:43 ص

تستضيف مكتبة الإسكندري معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان ”الفن الأيبيرو أمريكي الحديث والمعاصر“ يوم 21 أكتوبر الجاري.

يأتي هذا النشاط في إطار احتفالات الأسبوع الأيبيروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الأيبيروأمريكية. وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور خلال الفترة ما بين 21 إلى 26 أكتوبر.

يمثّل الفن الحديث والمعاصر في أيبيروأمريكا عالمًا نابضًا بالحياة يعكس التراث الثقافي الفريد الغني للمنطقة والمتأثر بعمق بتراثها الأصلي وواقعها الاجتماعي والسياسي.

ولا يقتصر هذا المشهد الفني الديناميكي على إشراك الجمهور في الإسكندرية فحسب، بل يتردد صداه عالميًا أيضًا، مما يعزز فهمًا أعمق للهوية الأيبيروأمريكية، وبينما يستمر المشهد الفني في التطور، لا يكتفي الفنانون الأيبيروأمريكيون بإعادة تعريف السرديات الثقافية فحسب، بل يؤكدون أيضًا على مكانتهم في الخطاب العالمي، مما يجعل عملهم ضروريًا لفهم تعقيدات المجتمع الحديث

ويستمر التفاعل الثري بين التقاليد والابتكار في إلهام جيل جديد من المبدعين، مما يضمن بقاء الفن الأيبيروأمريكي كقوة حيوية ومؤثرة في المشهد المعاصر.

تشارك هذا العام 12 دولة أيبيروأمريكية: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وإسبانيا وإكوادور وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي.

ومن الجدير بالذكر أن الأسبوع الأيبيروأمريكي بالإسكندرية يتضمن أيضًا عرض 11 فيلمًا في معهد ثربانتس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بدءًا من 21 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر.

علاوة على ذلك، ستحتفل جامعة فاروس يوم 22 أكتوبر بمؤتمر مع السفارات الإيبيروأمريكية ذاتها، حيث سيقوم قسم اللغة الإسبانية بإعداد عدد من الأنشطة التي يقدمها الطلاب وستشمل الأنشطة إلقاء الشعر والعروض التقديمية والترجمة.