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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد دهس قطار العياط طفلين| السكة الحديد: عبرا من مكان غير معد.. والأهالي يشعلون النيران بغرفة الغفير

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل حادث دهس قطار العياط لطفلين شقيقين أثناء ذهابهما إلى المدرسة صباح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان لها:" إنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج /  بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق، وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما".

وفى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل .

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة .

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