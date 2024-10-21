استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة فى غارة إسرائيلية على بلعبك

استهدفت مسيرة حربية إسرائيلية اليوم الاثنين، منزلا فى بعلبك شمال شرقي لبنان، مما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهد 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة، وأصيب 8 مواطنين آخرين بجروح تراوحت ما بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن فرق الدفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي لمركز بعلبك، عملت على إخماد النيران في المنزل، والمساعدة في عمليات الإنقاذ، وانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، إلى جانب متطوعي "الهيئة الصحية الإسلامية" و"الصليب الأحمر اللبناني"، وجمعية "الشفاء" الفلسطينية.



وأضافت أن جرافات وآليات بلدية بعلبك باشرت بجرف الأنقاض وفتح الطريق داخل حي النبي انعام، بمواكبة ميدانية من رئيس البلدية مصطفى الشل، كما تم فتح الطريق في الوسط التجاري لمدينة بعلبك الذي يبعد أقل من 300 متر عن قلعة بعلبك الأثرية، الذي استهدف فيه الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في غارة ليلا دمرت قسما منه، وألحق أضرارا كبيرة بالمباني والمحال التجارية والمؤسسات المحيطة به والمجاورة له.



وفي سياق متصل أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على مبنى القرض الحسن في صور والشهابية، وأدت الغارة على المبنى في صور، إلى تدميره وإلحاق الاضرار المادية الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة، بالإضافة الى أضرار جسيمة في إذاعة "صوت الفرح" التي تقع في المبنى المستهدف.



واستمرت الاعتداءات ليلا على بلدات: صريفا، باريش، معركة، عيتا الشعب، الحوش، المساكن الشعبية، الرمادية، باتوليه، القليلة ومعروب،و بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح، على سهل بلدة بدنايل، وعلى محيط النافعة على أوتوستراد حبوش -النبطية، وجبل ابو راشد ووادي السريرة منطقة جزين، وبلدة الخيام، بلدة حزين في قضاء بعلبك، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعيتها الثقيلة باتجاه بلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة.

كما نفذت مسيرة غارة بصاروخ موجّه، مستهدفة فرع "القرض الحسن" في حي الميدان في مدينة النبطية، وغارة أخرى مستهدفة معمل تجميع جفت الزيتون في بلدة انصار.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أنه في إطار الاعتداءات المستمرة على سيارات الإسعاف، تم استهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق بئر السلاسل - خربة سلم، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسعفين.



من جهة أخرى، استطاعت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من إنقاذ أحد المواطنين العالقين تحت الركام في مبنى برازيليه في حي المساكن الشعبية، بعد أكثر من عشر ساعات من الغارة المعادية، كما سحبت من بين الأنقاض جثة مواطن في حي بنايات الرز في العباسية.



وواصل الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيّر التحليث طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.



يذكر أن قوات "اليونيفيل" كانت قد أعلنت في بيان، أن إسرائيل دمرت عمدا سياجا وبرج مراقبة لموقعه في بلدة مروحين، مطالبة باحترام سلامة جنود الامم المتحدة، مجددة رفضها لطلب القوات الاسرائيلية بإخلاء عدد من المراكز في القرى الحدودية.