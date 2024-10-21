"الرقابة النووية": إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لشبكة ضباط الصف الأول بالأقصر

أُطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لشبكة ضباط الصف الاول من مدينة الأقصر اليوم الإثنين، والذي تنظمه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الفترة من ٢١-٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بمشاركة ما يزيد عن ٨٠ مشارك من دول العالم. ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم عقد النسخة الثالثة من المؤتمر في مدينة فيينا عام ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور محمود جاد، رئيس إدارة الأمن النووي، نيابةً عن الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أكد من خلالها، حرص مصر الدائم على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي مع نظيراتها من الهيئات الرقابية والجهات ذات الصلة بالأمن النووي، سواء عن طريق استضافة الفعاليات والتدريبات التي تضم مشاركين من مختلف دول العالم، أو من خلال مشاركة خبراء الهيئة في البعثات المختلفة التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد ميرزا، ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكل الشكر لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على حُسن التنظيم وعلى التعاون الدائم والمثمر بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.