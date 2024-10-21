تصادم 3 سيارات بطريق مصر أسيوط الزراعي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما تسبب في انحراف الطارة بيد السائق ودخولها بالرصيف واالعبور إلي الجهة الأخري عكس الاتجاه والاصطدام بسيارتين ملاكي اخرين، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.