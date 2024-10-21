إيران تهدد إسرائيل: سنرد بقوة على أي عملية عسكرية ضدنا

ما تزال التصريحات الكلامية والتهديدات بين إيران وإسرائيل مستمرة، بالتزامن مع تسريبات لخطة إسرائيلية لشن هجوم على مواقع إستراتيجية إيرانية، ردًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.



وفي هذا الصدد نقلت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحرس الثوري عن قيادي عسكري بارز قوله: إن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي مرتقب قد يستهدف منشآته النووية.



وأضاف القيادي العسكري بالحرس الثوري، والذي لم تفصح عن اسمه وكالة "تسنيم" للأنباء أن الرد الإيراني سيفوق توقعات إسرائيل، موضحًا أن بلاده لم تقدم أية التزامات بشأن ردها على الهجوم الإسرائيلي، لكنه أكد على أن طهران لن تتلكأ أو تتسرع في الرد على الهجوم الإسرائيلي.



وتتفق تلك التصريحات مع ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد على أي هجوم إسرائيلي محتمل سواء ضد منشآتها النووية أو البنية التحتية للمنشآت العسكرية والاستراتيجية الأخرى، حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.