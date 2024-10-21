ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف صباح الاثنين؛ حيث يلتقي مسؤولين أوكرانيين، حسبما أفاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال أوستن على منصة «إكس»: «أعود إلى أوكرانيا للمرة الرابعة -وزيراً للدفاع- لإظهار أنَّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم أوكرانيا».

يأتي هذا في الوقت الذي أصيب فيه 12 شخصاً على الأقل في الليلة الماضية، في ضربات روسية على خاركيف، ما تسبب في انقطاعات للكهرباء بهذه المدينة الكبيرة في شمال شرقي أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة والسلطات المحلية. ويأتي هذا القصف في وقت تخشى فيه السلطات الأوكرانية من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد، كما حدث في شتاء 2022 و2023، وهي وسيلة استخدمتها موسكو آنذاك لإغراق ملايين الأوكرانيين في البرد والظلام، وبالتالي الضغط على كييف.

وقالت الشرطة في بيان على تلغرام نحو الساعة 22:00 (19:00 ت.غ): «قصف الروس 3 أحياء في خاركيف (...) وأصيب 12 مدنياً، هم 7 نساء تتراوح سنهن بين 22 و83 عاماً، و5 رجال تتراوح سنهم بين 21 و38 عاماً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما تضررت مجمعات سكنية ومرائب ومحطات وقود ومنازل وسيارات، بينما يعمل عمال الإنقاذ في المواقع المتضررة. وكانت الشرطة الأوكرانية قد قالت في وقت سابق، إنه «بسبب ضربات العدو، انقطعت الكهرباء في بعض أجزاء المدينة»، دون تحديد عدد المنازل المتضررة من انقطاع التيار.

وأكد كل من: حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف، وعمدة المدينة الكبيرة إيغور تيريخوف، على «تلغرام» أن ثمة انقطاعاً للتيار الكهربائي في «جزء» من المدينة. ولم يقدم أي من المسؤولين تفاصيل عن مدى الضرر بالضبط، ولم يحددا البنية التحتية للطاقة التي تضررت.