تحرير 90 مخالفة تموينية لأصحاب محال بالدقهلية وإحالتهم للنيابة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات التموينية المكبرة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية مشيرا انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

حملات تموينية فى الدقهلية تضبط 90 مخالفة :

وقال محافظ الدقهلية ان الحملات هدفها ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

ولفت مرزوق، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 90 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور احمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 65 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث جرى ضبط وتحرير 25 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، و محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر تصرف في دقيق، و عدم وجود بون صرف عدم نظافة أدوات العجين..

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية و محاضر ذبح خارج السلخانة، محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و محاضر سلع مجهولة المصدر واستخدام أنابيب البوتاجاز في غير الغرض المخصص له، وقد تم التحفظ علي 2 طن أعلاف وعدد من اسطوانات الغاز واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مرزوق على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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