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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. وزير التموين يستعرض أمام مجلس النواب أبرز استراتيجيات تطوير الوزارة

وزير التموين
وزير التموين
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، لاستعراض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استراتيجيات تطوير الوزارة أمام مجلس النواب.

ويكشف الوزير في كلمته استراتيجيات تطوير منظومة التموين وضمان الأمن الغذائي للواطنين وتحسين جودة السلع الأساسية.

ويوضح وزير التموين، والذي يلقي بيانه الأول منذ تشكيل الحكومة أمام مجلس النواب، آليات تطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

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