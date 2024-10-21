علاء البطل: السلامة والصحة المهنية أصبحت فكرا وثقافة

شهدت فعاليات مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024)، انعقاد جلسة (الابتكارات فى قطاع الطاقة لتحقيق الامن والنمو المستدام)، شارك فيها كل من الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة، واليساندرو بوليتى رئيس شركة سايبم والمهندس طارق شبكة رئيس شركة الشرق الاوسط للاتصالات – (MCS).

وخلال الجلسة، اكد الجيولوجي علاء البطل ان قطاع البترول يولى اهتماما كبيرا لمجالات السلامة والصحة المهنية فهى اصبحت فكر وثقافة ولا تقتصر على الملابس فقط ، لافتاً إلى ان توفير بيئة عمل آمنه تساهم إيجابيا فى زيادة معدلات الإنتاج.



واضاف ان مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية اصبحت مهمة لدى الجميع وهناك جهدا كبيرا مبذول فى هذا الشأن ، وان قطاع البترول يسعى لتحقيق استراتيجية مصر فى تلك المشروعات ، مشيراً إلى انه جارى انشاء مركز كفاءة الطاقة في الاسكندريه ليتماشي مع تلك الاستراتيجية ويكون به عاملين مدربين ، وهناك تعاون مع شركائنا واصحاب المصالح فى كافة المشروعات لتطبيق هذه الاسس وتحقيق النجاح ، لافتاً إلى أن القطاع كان له دور كبير فى تسليط الضوء على مشروعات كفاءة الطاقة فى COP27 الذي عقد بشرم الشيخ فى فبراير 2022 ، وان القطاع يسعى إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 17٪ خلال العام القادم ، ولدينا مركز لكفاءة الطاقة سيساهم فى بناء قدرات الكثير من العاملين ، هذا بالإضافة إلى إنشاء إدارة لكفاءة الطاقة بكل شركات القطاع.

وأوضح ساندرو أن تجربة سابيم كتنفيذى لمشروعات البترول والغاز الطبيعى توضح أن التطور التقنى والتحديث المستمر جهود تؤمن صناعة البترول بأهمية تطبيقها واستغلال كل حديث منها، ومن ثم فإن الابتكارات التقنية تضمن استدامة الصناعة وتطورها وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون .

وأكد طارق شبكة على أن العلاقة وثيقة بين تطور صناعة البترول والتطور التقني وزيادة الوعي بالاستغلال الأمثل لتلك التقنيات وخاصة فى مجالات تحقيق وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة التى تحقق بعداً اقتصادياً وتؤمن عمليات الصناعة التى ترى الذكاء الاصطناعي رافداً مهماً وأن تطبيقاته توفر دعماً مهماً لجهودها.