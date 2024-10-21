سيول تستدعي سفير موسكو للاحتجاج على نشر قوات كورية شمالية في روسيا

طالبت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بالانسحاب الفوري لجنود كوريا الشمالية من روسيا، معربة عن اعتراضها على إرسال هؤلاء الجنود استعداداً لنشرهم في أوكرانيا.

واستدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي في سيول، لتبدي اعتراضها على إرسال جنود من كوريا الشمالية إلى روسيا استعداداً لنقلهم إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وأكد جورجي زينوفيف، أعلى مسؤول دبلوماسي روسي في سيول، لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه بالفعل التقى كيم هونغ كيون نائب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية.

وأفادت الوزارة في بيان بأن نائب وزير الخارجية كيم هونغ-كيون أعرب عن قلق بلاده «العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثاً قوات إلى روسيا، وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون في هذا المجال بين موسكو وبيونغ يانغ»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إنّ نحو 1500 جندي من القوات الخاصة الكورية الشمالية موجودون في روسيا استعداداً للمشاركة في القتال بأوكرانيا.

وكشفت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قرّرت إرسال ما يصل إلى 12 ألف جندي؛ لمؤازرة روسيا. ونشرت صوراً تفصيلية مُلتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، قالت إنها تظهر أول عملية نشر لجنود تابعين لـ«فرقة النخبة» في القوات الخاصة الكورية الشمالية.