وزير الدفاع الأمريكي يصل أوكرانيا لدعمها في محاربة روسيا

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم /الاثنين/ إلى أوكرانيا للقاء القادة الأوكرانيين والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت في محاربة روسيا.



وأوضحت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج - في بيان صحفي- أنه خلال زياراته، سيلتقي الوزير بالقيادة الأوكرانية ويؤكد على التزام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في ساحة المعركة.

وفي ختام زيارته، سيلقي الوزير خطابًا يسلط الضوء على المهارة الأوكرانية في ساحة الحرب، والتزام الولايات المتحدة بضمان حصول القوات المسلحة الأوكرانية على القدرات في ساحة المعركة التي تحتاجها، ولماذا يعد قتال أوكرانيا مهمًا لأمن الولايات المتحدة.

