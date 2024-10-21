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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علم الاجتماع: لبنان يخضع لابتزاز سياسي كبير على المستوى الدولي

النازحين
النازحين
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قالت الدكتورة ماريز يونس، أستاذ علم الاجتماع، إن الحالة الإنسانية في لبنان تتفاقم وتزداد سوءًا، مشيرًا إلى أن لبنان يشهد تدفقًا سكانيًا ونزوحًا غير مسبوق بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت «يونس»، في حوارها لبرنامج «صباح جديد» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين، أنه يجرى إخلاء المراكز التي كانت مُجهزة للإيواء، ومن ثم، صار لبنان يشهد مناطق محدودة جدا صالحة كي تصبح ملجأ ومركز إيواء النازحين.

وأوضح، أن هناك عجز تام من المجتمع الدولي تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، متابعًا أن لبنان ليس مجهزا لعلاج أي أزمة طارئة مثل حرب غير مسبوقة على غرار ما يحدث في الفترة الحالية. 

وأردفت أستاذ علم الاجتماع، أن المبادرات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني تعمل على سد عجز، ولكن اليوم لبنان اليوم يخضع لابتزاز سياسي كبير على المستوى الدولي وينتظر المساعدات والوعود المتكررة، مؤكدًا أن هذا الأمر ورقة ضغط يستخدمها العدوان لتحقيق أهداف سياسية. 

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