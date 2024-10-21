القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالزاوية الحمراء والشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والسيارات بالزاوية الحمراء والشروق والشرابية .

البداية عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، 4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من سيارة أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" – 2 سيارة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام إحدى السيارات المضبوطة.

ونجحت اجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين “لـ 2 منهم معلومات جنائية” لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.