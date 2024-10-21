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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالزاوية الحمراء والشروق

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والسيارات بالزاوية الحمراء والشروق والشرابية .

البداية عندما تم ضبط عاطل  "له معلومات جنائية"  لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ،  4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموه بالسرقة  .

كما تم ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بإرتكاب واقعة  سرقة مبلغ مالى من سيارة أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" – 2 سيارة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام إحدى السيارات المضبوطة.

ونجحت اجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين “لـ 2 منهم معلومات جنائية” لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهم  اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى  سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموهم بالسرقة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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